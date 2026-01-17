Se cancelan los traslados de cabecillas de Los Costeños a cárceles de Barranquilla

Fuentes de la Consejería de Paz le confirmaron a Caracol Radio que los traslados de 17 cabecillas de Los Costeños a cárceles de Barranquilla ya no quedan suspendidos, sino que fueron cancelados.

Este fin de semana se informó sobre el viaje del consejero comisionado de paz, Otty Patiño, a la capital del Atlántico para abordar temas relacionados con la paz urbana y la tregua entre Los Costeños y Los Pepes, la cual finaliza el 20 de enero.

Inicialmente, los traslados contaban con autorización de la Consejería de Paz y del Inpec. Caracol Radio reveló los nombres de los 17 privados de la libertad que se encontraban en diferentes cárceles del país. No obstante, el panorama cambió tras las declaraciones del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, y por el momento se cancelan las órdenes de traslado que habían generado preocupación entre las autoridades locales y departamentales.

Lea también: Gremios del Atlántico rechazan traslado de cabecillas criminales a cárceles de Barranquilla

Cabe agregar que fuentes del proceso habían informado que el propósito de los traslados era que quienes participarían en el proceso sociojurídico estuvieran cerca de sus familias y de su arraigo territorial, además de adelantar actividades de transformación territorial encaminadas a la construcción de paz en la capital del Atlántico.

Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, aseguró en una carta que, pese a la polémica, su estructura sigue comprometida con la paz. No obstante, se ha conocido un distanciamiento por parte de la estructura de Los Pepes, liderada por Digno Palomino.