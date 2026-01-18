Denuncian a líder del partido Comunes por acoso sexual en la UNP: colectividad responde a acusación

Partido Comunes y al lado el logo de la UNP (Fotos vía Getty Images y redes sociales de la UNP)

Una denuncia por acoso sexual ronda a la Unidad Nacional de Protección, según reveló la revista Semana.

Se trata de una denuncia en la que una trabajadora de la Unidad Nacional de Protección señaló a Nicolás Sarmiento Ramírez, también contratista y compañero de la subdirección de Seguridad y Protección de la entidad, de supuestamente haberla acosado y tocado sus partes íntimas, sin su consentimiento.

En la denuncia que fue radicada ante la Fiscalía y que fue enviada a través de un correo a la UNP, la mujer denuncia que este líder del partido Comunes en Bogotá, ha venido presentando varias situaciones de acoso sexual en su contra desde el año 2022, las cuales habrían aumentado cuando comenzaron a trabajar juntos en la UNP.

¿Qué respondió el Partido Comunes sobre la denuncia?

Frente a esto, el partido Comunes se pronunció y rechazó cualquier forma de violencia basada en género y activaron los protocolos internos para llevar a cabo la investigación que permita determinar la veracidad de los hechos y emitir las decisiones que lo requieran.

“Rechazamos de manera absoluta cualquier forma de violencia basada en género y activamos de inmediato nuestros protocolos internos, priorizando la protección integral de la víctima, el debido proceso y la coherencia ética de nuestro proyecto político”, señaló.