Centro Democrático promueve ‘firmatón’ contra Acuerdo de paz con Farc: convocan a protesta pacífica

El Acuerdo de Paz firmado por los exintegrantes de las antiguas Farc, ha generado amores y odios por parte de varios que no estuvieron de acuerdo con el tratado que logró el expresidente Juan Manuel Santos.

Muchos han hablado de impunidad en el país, y por eso el Centro Democrático se encuentra liderando una iniciativa para manifestar su rechazo a que los miembros de esa organización se queden sin pagar el daño que le hicieron en el país.

La iniciativa consiste en una “firmatón” que pretenden realizar en varias regiones del país, para unir a los colombianos.