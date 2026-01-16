Redmi Note 15: Xiaomi lanza globalmente su nueva línea de gama media con más batería y resistencia. Crédito: X @Xiaomi

El lanzamiento global de la nueva serie de gama media Redmi Note 15 es ahora una realidad, luego de que inicialmente se planeó que fuera llevado a cabo a mediados de diciembre de 2025.

La característica principal de esta línea, establecida desde los lanzamientos anteriores, es la autonomía y el nivel de performance a precios accesibles.

Lea también: iPhone 18: Apple sorprende a todos con inesperada alianza con su competencia más grande

Más durabilidad y resistencia

Una de las nuevas características que Xiaomi ha querido resaltar de sus cinco nuevos dispositivos es la durabilidad y la resistencia, nivel “titán”, como lo han catalogado desde la marca.

Según ABS-CBN la nueva “estructura Titán” ha sido mercadeada como 10 veces más fuerte que el panel trasero de fibra de vidrio utilizado en modelos anteriores, con 10 veces más capacidad para resistir a impactos.

El portal reseña que el modelo más premium de la edición, el Redmi Note 15 Pro+ 5G, está protegido con Gorilla Glass Victus 2, certificado para caídas, golpes, dobladuras y más impactos directos, llegando a soportar una caída frontal de hasta 2.5 metros de altura.

Una batería con más autonomía

Además de su resistencia física, el nuevo Redmi Note 15 Pro+ 5G utiliza una batería de 6.500 mAh con tecnología de silicio-carbono, que ofrece hasta 6 años de salud estable.

La batería también incluye prestaciones como hipercarga de 100 W y carga inversa de 22.5 W, lo que quiere decir que puede usarse para cargar otros dispositivos.

La cámara tiene el performance adecuado para aficionados a la fotografía contemporánea, con sensores de generaciones anteriores en el caso del Redmi Note 15. Por su parte, el Redmi Note 15 Pro+ 5G puede grabar video en 4K a 30 cuadros por segundo y tiene respaldo de la IA.

Este móvil tiene también una cámara gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 32 MP para selfies.

¿Cuál es el precio de los Redmi Note 15?

Aunque no se conocen aún los valores para la llegada de la serie Redmi Note 15 a Latinoamérica, los siguientes son los valores de referencia para cada uno de los modelos en Europa, referenciando la capacidad de RAM y almacenamiento:

Redmi Note 15 4G

6/128GB: £180 = $889.020 COP

£180 = $889.020 COP 8/256GB: €250 / £230 = $1′076.750 / $1′135.970 COP

Redmi Note 15 Pro 4G

8/256GB: €330 / £250 = $1′421.310 / $1′234.750 COP

Redmi Note 15 (5G)

6/128 GB: €290 = $1′249.030 COP

€290 = $1′249.030 COP 8/256GB: €330 / £250 = $1′421.310 / $1′234.750 COP

Redmi Note 15 Pro

8/256GB: €410 / £350 = $1′765.870 / $1′728.650 COP

€410 / £350 = $1′765.870 / $1′728.650 COP 12/512GB: €450 / £400 = $1′938.150 / $1′975.600 COP

Redmi Note 15 Pro+

8/256GB: €480 / £430 = $2′067.360 / $2′123.770 COP

€480 / £430 = $2′067.360 / $2′123.770 COP 12/512GB: €520 / £480 = $2′239.640 / $2′370.720 COP

Está por verse cuáles serán las características que conservarán estos móviles en el mercado occidental, teniendo en cuenta que suelen sufrir algunos cambios desde su presentación en China.