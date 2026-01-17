Ojo conductores: habrá multa para motos “ruidosas” en Colombia, ¿de cuánto es el comparendo?

Todos los días en el país son interpuestas diferentes tipos de multas de tránsito a los conductores que circulan en cualquier vehículo por el territorio nacional, esto debido a que cometen infracciones de exceso de velocidad, movilizarse en pico y placa, usar el teléfono mientras se conduce, entre otras que acarrean multas que van desde lo económico, e incluso, la inmovilización del vehículo.

Sin embargo, también hay otros tipos de multas, como las que tienen que ver con el aspecto ambiental.

Lea más: ¿Su moto o carro tiene calcomanías? Multa que le pueden aplicar por llevarlas: equivale a 8 SMDLV

Es el caso de la Ley 2450 de 2025, más conocida como Ley contra el ruido, “por medio del cual se establecen los objetivos, los lineamientos y se establecen las responsabilidades y las competencias específicas de los entes territoriales, autoridades ambientales y de policía para la formulación de una política de calidad acústica para el país ”, según explica la ANLA.

Ahora, en esta ley de ruido se incluyen los vehículos como carros y motos, que, de no cumplir con la normativa se enfrentarán a una respectiva multa.

¿Qué dice la ley?

Según el artículo 3 de esa ley, “las fuentes móviles” de emisión sonora “se asocian principalmente al sector transporte como el tránsito vehicular, aéreo, ferroviario, marítimo, fluvial o aeroportuario.”.

Y, ojo, también a “vehículos con exostos modificados y el perifoneo comercial”.

Es en esta último que entran las llamadas “motos ruidosas”, las cuales pueden ser multadas por 1 de los tres tipos de motos especiales, según esa ley: “Contaminación visual o ruido que afecte la convivencia".

¿De cuanto es la multa por exceso de ruido causado por una moto o un carro?

Pues bien, aunque la ley dice que sí se multan a estas personas, no específica de cuánto dinero es el comparendo.

Lea también: ¡Alerta! Páginas fraudulentas están suplantando al Sistema de Multas de Tránsito

Sin embargo, el precio está fijado por las Tablas de Autoliquidación para el 2026. Así las cosas, esta multa a nivel nacional, costaría poco más de 1′200.000 pesos.

Por ejemplo, en el caso de Bogotá, y regido por las categorías de multas (A, B, C y D), la infracción sería la D17, y esta tiene un costo de $1′266.101.

Cabe recordar que la multa D17 es: “Cuando se detecte o advierta una infracción a las normas de emisión contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores”, es decir, la norma anteriormente expuesta: la Ley 2450 de 2025.