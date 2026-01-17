Ojo conductores: habrá multa para motos “ruidosas” en Colombia, ¿de cuánto es el comparendo?
La multa se basa en la normatividad fijada en la Ley 2450 de 2025, más conocida como Ley contra el ruido.
Todos los días en el país son interpuestas diferentes tipos de multas de tránsito a los conductores que circulan en cualquier vehículo por el territorio nacional, esto debido a que cometen infracciones de exceso de velocidad, movilizarse en pico y placa, usar el teléfono mientras se conduce, entre otras que acarrean multas que van desde lo económico, e incluso, la inmovilización del vehículo.
Sin embargo, también hay otros tipos de multas, como las que tienen que ver con el aspecto ambiental.
Es el caso de la Ley 2450 de 2025, más conocida como Ley contra el ruido, “por medio del cual se establecen los objetivos, los lineamientos y se establecen las responsabilidades y las competencias específicas de los entes territoriales, autoridades ambientales y de policía para la formulación de una política de calidad acústica para el país”, según explica la ANLA.
Ahora, en esta ley de ruido se incluyen los vehículos como carros y motos, que, de no cumplir con la normativa se enfrentarán a una respectiva multa.
¿Qué dice la ley?
Según el artículo 3 de esa ley, “las fuentes móviles” de emisión sonora “se asocian principalmente al sector transporte como el tránsito vehicular, aéreo, ferroviario, marítimo, fluvial o aeroportuario.”.
Y, ojo, también a “vehículos con exostos modificados y el perifoneo comercial”.
Es en esta último que entran las llamadas “motos ruidosas”, las cuales pueden ser multadas por 1 de los tres tipos de motos especiales, según esa ley: “Contaminación visual o ruido que afecte la convivencia".
¿De cuanto es la multa por exceso de ruido causado por una moto o un carro?
Pues bien, aunque la ley dice que sí se multan a estas personas, no específica de cuánto dinero es el comparendo.
Sin embargo, el precio está fijado por las Tablas de Autoliquidación para el 2026. Así las cosas, esta multa a nivel nacional, costaría poco más de 1′200.000 pesos.
Por ejemplo, en el caso de Bogotá, y regido por las categorías de multas (A, B, C y D), la infracción sería la D17, y esta tiene un costo de $1′266.101.
Cabe recordar que la multa D17 es: “Cuando se detecte o advierta una infracción a las normas de emisión contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores”, es decir, la norma anteriormente expuesta: la Ley 2450 de 2025.