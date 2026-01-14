Actualidad

¡Alerta! Páginas fraudulentas están suplantando al Sistema de Multas de Tránsito

La Federación Colombiana de Municipios advierte sobre sitios web falsos que buscan estafar a los ciudadanos mediante la suplantación del SIMIT.

Celular hackeado imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Foto: Getty Images. / sarayut Thaneerat

Jimmy Ávila Ramírez

La alerta la hizo la agremiación de los alcaldes del país, a través de la Dirección Nacional del SIMIT, por la circulación de páginas web fraudulentas que están suplantando la identidad del sistema para engañar a los ciudadanos.

Según la entidad, estos sitios falsos utilizan nombres, logotipos e imágenes similares a los oficiales para inducir a los usuarios a entregar datos personales, información financiera o realizar pagos indebidos, poniendo en riesgo su seguridad.

Entre los enlaces no oficiales identificados están:

Simienlinea.com y consulta-simit.com.co, páginas que simulan consultas de comparendos, muestran multas inexistentes, ofrecen supuestos descuentos o redirigen a canales no autorizados para exigir pagos por trámites que no existen.

Recomendación

La única página oficial del SIMIT para consultar multas y sanciones es https://www.fcm.org.co/simit. El SIMIT no solicita pagos mediante enlaces externos, cuentas personales ni billeteras digitales.

