¡Alerta! Páginas fraudulentas están suplantando al Sistema de Multas de Tránsito
La Federación Colombiana de Municipios advierte sobre sitios web falsos que buscan estafar a los ciudadanos mediante la suplantación del SIMIT.
La alerta la hizo la agremiación de los alcaldes del país, a través de la Dirección Nacional del SIMIT, por la circulación de páginas web fraudulentas que están suplantando la identidad del sistema para engañar a los ciudadanos.
Lea más: Cambios en trámites de tránsito y transporte en Bogotá para 2026: estas son las nuevas tarifas
Según la entidad, estos sitios falsos utilizan nombres, logotipos e imágenes similares a los oficiales para inducir a los usuarios a entregar datos personales, información financiera o realizar pagos indebidos, poniendo en riesgo su seguridad.
Entre los enlaces no oficiales identificados están:
Simienlinea.com y consulta-simit.com.co, páginas que simulan consultas de comparendos, muestran multas inexistentes, ofrecen supuestos descuentos o redirigen a canales no autorizados para exigir pagos por trámites que no existen.
Lea también: Vehículos eléctricos tendrán parqueo gratis en la Terminal de Transporte de Bogotá
Recomendación
La única página oficial del SIMIT para consultar multas y sanciones es https://www.fcm.org.co/simit. El SIMIT no solicita pagos mediante enlaces externos, cuentas personales ni billeteras digitales.