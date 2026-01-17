Nelson Deossa, baja de última hora en el Real Betis ante Villarreal: Este fue el motivo

El colombiano Nelson Deossa fue baja de última hora en el Real Betis, que este sábado se estará midiendo al Villarreal, en juego por la fecha 20 de la Liga de España.

Deossa fue incluido en la convocatoria inicial del equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini; sin embargo, un tema médico obligó a que el colombiano saliera de la convocatoria del equipo.

Según informó el mismo club, el volante de 25 años fue desconvocado debido a un cuadro febril, el cual se debe a una amigdalitis que presenta el futbolista colombiano. “Sale de la convocatoria Nelson Deossa, que sufre un cuadro febril por amigdalitis. Entra en su lugar Dani Pérez”.

— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 17, 2026

En la presente temporada 2025-2026, Nelson Deossa ha disputado 17 partidos en todas las competencias, entre LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League. El volante registra un gol marcado y cuatro asistencias.

Se espera que para el encuentro del próximo jueves por la Liga de Europa, cuando el Real Betis visite al PAOK de Grecia, Deossa ya pueda ser parte de la convocatoria del club español sin inconvenientes.

Real Betis figura sexto de LaLiga de España parcalmente; mientras que en la Europa League se encuentra cuarto con 14 puntos, uno menos que los líderes Lyon, Midtjylland y Aston Villa.