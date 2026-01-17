United le ganó al City y le dio una mano al Arsenal: Tabla de posiciones de la Premier League

Los jugadores del Manchester United festejan uno de los goles ante el City. (Photo by Joe Prior/Visionhaus via Getty Images) / Visionhaus

La fecha 22 de la Premier League abrió con el derbi de Manchester en Old Trafford, juego donde el equipo dirigido por el exjugador Michael Carrick se impuso con contundencia 2-0 sobre los dirigidos por Pep Guardiola. El resultado le permite al Arsenal tomar una ventaja mayor en la primera posición.

El equipo de casa dominó el encuentro de principio a fin; sin embargo, solo logró reflejar dicha diferencia en el marcador hasta la etapa complementaria, cuando el camerunés Bryan Mbeumo abrió el marcador a los 65 minutos. El resultado lo cerró el danés Patrick Dorgu a los 76 minutos.

¡¡ESTÁN ENDIABLADOS!! CENTRO DE CUNHA Y GOL DE DORGU PARA EL 2-0 DEL UNITED ANTE CITY EN EL DERBI.



Con la derrota, el Manchester City, quien acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar en Premier League, se queda sembrado en la segunda posición con 43 puntos, los mismos que el Aston Villa, quien podría desplazarlo a la tercera posición con un partido menos.

Si Arsenal derrota este sábado al Nottingham Forest como visitante, le tomará 9 puntos de diferencia a los dirigidos por Pep Guardiola.

Tabla de posiciones de la Premier League

Partidos de la fecha 22 de la Premier League