En Santa Marta fueron aprehendidas más de 3.700 unidades de mercancía de contrabando

Santa Marta

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en articulación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), realizó un operativo de control en el punto móvil aduanero ubicado en la ‘Y’ de Ciénaga.

El valor comercial de la mercancía aprehendida asciende a más de $210 millones, la cual fue dejada a disposición de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, entidad que continuará con los trámites administrativos correspondientes.

“La Policía Nacional continuará desplegando controles aduaneros en la Región Caribe, con el fin de combatir la informalidad, prevenir el contrabando y proteger la economía nacional, teniendo en cuenta que esta actividad ilícita afecta el empleo y promueve la competencia desleal en el comercio local”, manifestó el mayor Nicolás Espitia, jefe de división de control operativo Santa Marta.

Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía para que apoye la legalidad realizando la compra de sus productos en los establecimientos autorizados y denunciando actividades ilícitas relacionadas con el contrabando.