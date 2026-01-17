Entregan canchas sintéticas para reforzar la infraestructura deportiva del occidente de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán entregó oficialmente cinco canchas sintéticas de fútbol en la localidad de Fontibón.

La intervención de los escenarios incluyeron el reemplazo de la grama sintética; la instalación de caucho reciclado tipo SBR; labores de aireación, top dressing y cepillado; el mantenimiento e instalación de arcos y mallas, así como la modernización y recuperación de los sistemas de iluminación con tecnología LED, en cumplimiento de las certificaciones RETIE y RETILAP.

En varios escenarios, además, se logró la energización completa del sistema de iluminación, lo que mejora las condiciones de uso y seguridad.

“Con esta entrega en Fontibón seguimos consolidando escenarios seguros, modernos y de calidad para la práctica deportiva y la recreación. Estas cinco canchas renovadas amplían las oportunidades para que niños, jóvenes y familias se apropien del espacio público, fortalezcan hábitos de vida activa y encuentren en los parques un punto de encuentro para la convivencia y el bienestar”, dijo Daniel García Cañón, director del Instituto.

De acuerdo con la información, la inversión total destinada a la remodelación de estas cinco canchas ascendió a $7.160 millones. Durante 2025, cerca de 80.000 personas utilizaron estos escenarios mediante reservas gratuitas en el Portal Ciudadano del IDRD, permisos de uso temporal, torneos, procesos formativos y programas institucionales.

Sumado a esto, se hizo la entrega de la cancha Villemar, el único escenario sintético de fútbol 11 en la localidad de Fontibón. Su energización se logró tras superar un proceso técnico y administrativo, que se extendió por varios años y requirió la articulación con la empresa de energía Enel.