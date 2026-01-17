Avanza la recuperación del río Bogotá: hay nueva infraestructura

En el marco de los 65 años, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca avanza en el proyecto estratégico para la recuperación y revitalización del Parque Lineal Río Bogotá, un trabajo para devolverle funcionalidad, seguridad y valor ambiental a uno de los corredores ecológicos más importantes del centro del país.

Por eso, se avanza en la construcción de garitas en seis puntos estratégicos en la cuenca media del río Bogotá, priorizados por su relevancia ambiental, social y funcional.

Estas estructuras están elaboradas con materiales eco sostenibles como madera y guadua, integradas al paisaje y acordes con el entorno natural que buscan promover la recreación pasiva en la ronda del río.

“En el primer nivel fortalecen la seguridad y el control de los espacios restaurados, mientras que en un segundo piso funcionan como puntos estratégicos para una recreación pasiva y el avistamiento de aves, promoviendo el disfrute responsable de la comunidad. Las garitas se integran a áreas que la CAR ha recuperado ambientalmente, contribuyendo a mejorar la calidad del río y a favorecer el retorno de la fauna silvestre asociada a estos ecosistemas” dijo Manuel Andrés González, subdirector General de administración del FIAB e Infraestructura Ambiental.

Las acciones incluyen la reposición, mantenimiento, reparación y protección de estructuras en guadua y madera, mantenimiento de cubiertas, adecuación de senderos peatonales, ajustes arquitectónicos y estructurales, así como la ejecución de obras complementarias orientadas a mejorar la seguridad y el uso ciudadano del parque.