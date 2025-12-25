Puerto Antioquia superó con éxito las primeras pruebas operativas con contenedores

Distrito Portuario de Turbo, Antioquia

Puerto Antioquia cumplió con éxito las primeras pruebas operativas con contenedores, un hito clave dentro del proceso de alistamiento para la puesta en marcha de sus operaciones portuarias en el Urabá antioqueño. El ejercicio se realizó bajo condiciones controladas y permitió validar procedimientos logísticos, técnicos y de seguridad antes del inicio formal de actividades comerciales.

La operación consistió en la movilización de contenedores vacíos, con maniobras de cargue, descargue, almacenamiento temporal en patio y posterior reembarque, lo que permitió evaluar los flujos internos de la terminal, los protocolos de seguridad industrial y la coordinación operativa entre los distintos equipos involucrados.

Las pruebas se desarrollaron con el acompañamiento de autoridades marítimas y bajo estrictos esquemas de control, confirmando la capacidad operativa del muelle y los sistemas instalados. Desde Puerto Antioquia se reiteró que este ejercicio no corresponde aún al inicio de operaciones comerciales, pero sí representa un paso determinante en la transición del proyecto hacia su fase operativa.