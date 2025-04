Puerto Antioquia da un paso clave hacia su operación con la llegada de grúas especializadas 

Turbo, Antioquia

Puerto Antioquia recibió tres grúas Ship to Shore (STS) que permitirán realizar las labores de cargue y descargue de contenedores, consolidando un avance clave para su próxima entrada en operación. Estas estructuras, fabricadas en China por la empresa Qingdao Haixi Heavy-duty Machinery Co., Ltd (HHMC), zarparon desde Asia a finales de enero y ya se encuentran instaladas en la plataforma marítima ubicada en la Bahía Colombia, en el municipio de Turbo, Antioquia.

Cada grúa pesa 1.541 toneladas y tiene la capacidad de levantar hasta 80 toneladas a una altura máxima de 54 metros, lo que permitirá al puerto operar con altos estándares tecnológicos y de eficiencia.

Alejandro Costa, presidente de Puerto Antioquia, señaló que este hecho representa un momento decisivo para el proyecto, ya que permitirá poner en marcha prácticas reales con tecnología nunca antes vista en la región “La llegada de las grúas para nosotros marca un hito fundamental porque también nos va a permitir empezar a hacer prácticas operativas reales con unos equipos que nunca se han visto en la región, con personal de la región, que lleva meses capacitándose en operación de este tipo de grúas. No sólo en los simuladores que tenemos en Puerto Antioquia, aquí en Urabá, sino también en otros puertos de otras partes de Colombia”.

El proceso logístico de atraque estuvo a cargo de LBH Logistics, mientras que la maniobra de ingreso al muelle fue realizada por la empresa de pilotos prácticos Urabá Darién Pracymar, conformada por profesionales locales que guiaron con precisión la embarcación desde el muelle turístico de Turbo, hasta su destino final.

Capitán Luis Guillermo Vanegas, piloto de maniobra expresó “Somos cuatro pilotos de turbo. El mayor reto es estar tranquilo, aunque es mucha la emoción que hay, estar tranquilo en el momento de la maniobra porque se necesita esa tranquilidad, aparte del conocimiento y aparte de la experiencia que tenemos, pero precisamente la tranquilidad para transmitírsela a ellos, al capitán del barco, para que él está seguro de que son gente profesional con la que está trabajando, y las personas que van a recibir las órdenes, sean los remolcadores, o sean el personal de amarre con relación a la maniobra en sí. Es que Turbo se sienta tranquilo porque tiene personas capacitadas“.

Tras la llegada, diversas autoridades como Migración Colombia, el ICA, Sanidad de Turbo y la Capitanía de Puerto Urabá realizaron la inspección necesaria para dar inicio al proceso de descargue, que tomará cerca de cuatro días.

Este nuevo hito se suma a otros avances recientes en la construcción del puerto, como la instalación de más de mil pilotes de acero, algunos de hasta 90 metros de largo, que sostendrán tanto el viaducto como el muelle marítimo. Esta fase fue desarrollada por el Consorcio Terminal Marítimo Cotema y representó la utilización de más de 44 mil toneladas de acero.

La llegada de las grúas refuerza la proyección de Puerto Antioquia como un punto estratégico para el comercio exterior del país. Su moderna infraestructura y ubicación permitirán reducir significativamente los costos y tiempos logísticos, generando desarrollo económico para la región de Urabá y para el país.