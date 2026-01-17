Deportivo Cali anunció a Steven ‘Titi’ Rodríguez y dejó mensaje picante al América

Octavo fichaje para el Deportivo Cali. El conjunto Azucarero hizo oficial la incorporación del delantero Steven Rodríguez, quien llega procedente del Junior en calidad de préstamo y luego de haber sido campeón en dos oportunidades con este club.

El equipo caleño informó a sus hinchas de la vinculación del antioqueño mediante redes sociales. "Su deseo, vestirse de verde y blanco, lucir con orgullo esta camiseta frente a nuestra hinchada. El campeón llega con sus goles para encarar el reto de ser protagonista en cada partido“, se lee inicialmente en la publicación.

Por su parte, hubo una “cargada” a su rival de patio, el América, pues se supo que el cuadro Escarlata también buscó el fichaje del jugador, pero terminó ganándolo el Azucarero. “Ningún celular salió lastimado durante el rodaje, pero sí algunos equipos”, cerraron dejando una indirecta.

El delantero de 27 años, quien convirtió 25 goles en su paso por el cuadro barranquillero, defenderá los colores del sexto club en el país, luego de haber estado en Medellín, Itagüi Leones, Envigado, Alianza Petrolera y el Tiburón.

Por el lado del Cali, sumó dos delanteros de categoría al plantel, pues ya se había vinculado Juan Ignacio Dinneno. Se suman a Fernando Álvarez, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Emanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez y Daniel Giraldo, para completar un muy buen periodo de fichajes.

El equipo de Alberto Gamero se estrena en la Liga colombiana visitando a Jaguares de Córdoba desde las 4:10 p.m.