Más de 880.000 turistas llegarían a Barranquilla durante el Carnaval

Más de 880.000 turistas se espera que lleguen a Barranquilla durante el Carnaval que se realizará del 14 al 17 de febrero, así lo indicó Juan José Jaramillo, director del Carnaval S.A. en el concejo.

Durante la sesión del concejo, se socializó la agenda del Carnaval y cómo se realizó la organización del mismo. Por su parte, Michelle Char, reina del Carnaval invitó al disfrute sano durante la fiesta.

“Quiero que nos sigan apoyando porque el Carnaval de Barranquilla es la fiesta más importante de Colombia, es la más grande que tenemos y ser la cara de este año, ser su reina el Carnaval de Barranquilla es el orgullo más grande y el honor más grande que voy a recibir por toda mi vida”, manifestó.

Este encuentro simboliza el respaldo de la institución y reconoce su poder como motor social, cultural y económico para Barranquilla, indicó el Carnaval S.A.

La reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char, el rey Momo, Adolfo Maury, y los Reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, protagonizaron un encuentro especial con los concejales de la ciudad.