Sin Falcao, Millonarios presenta su primera convocatoria de la temporada 2026 para Liga Colombiana / @MillosFCoficial

Comienza la temporada 2026 para Millonarios. El cuadro albiazul inicia su camino en la Liga Colombiana frente al Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini, partido programado para el sábado 17 de enero a partir de las 8:30 de la noche.

El cuadro albiazul llega a este compromiso luego de haber disputado dos partidos de pretemporada en territorio argentino. El primero de ellos fue ante River Plate en Uruguay (terminó con derrota 0-1) y el segundo fue un empate 0-0 con Boca Juniors en la mítica Bombonera.

Así las cosas, el plantel embajador regresó al país con la firme intención de iniciar el campeonato de la mejor manera. “Estamos comprometidos a trabajar y a no ahorrar ningún esfuerzo por darles las alegrías que ellos quieren y se merecen, es una hinchada que siempre ha sido fiel, nos debemos a ellos”, fueron las palabras del entrenador Hernán Torres de cara a lo que viene.

Le puede interesar: Millonarios: fecha y hora de sus partidos del primer semestre en la Liga Colombiana

Millonarios presenta su primera convocatoria de la temporada 2026

En la previa de su debut en la Liga Colombiana 2026-I, Millonarios publicó la lista de viajeros rumbo a la capital santandereana. En ella destacan las ausencias de Radamel Falcao García (quien cumple su primera fecha de sanción) y Andrés Llinás (recuperándose físicamente de la lesión que lo mermó en 2025).

Por otro lado, los refuerzos Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Carlos Darwin Quintero, Jlián Angulo y Rodrigo Contreras ingresaron en planilla. Repase a continuación el listado completo:

¡La nómina viajera está lista!​ ✈️💙



▶️ Estos son los elegidos para el debut vs Bucaramanga.



¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️🔥 pic.twitter.com/NERKV4Dk6v — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 16, 2026

No olvide que las emociones de este partido podrá seguirlas EN VIVO por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como en el minuto a minuto de Caracol Deportes.

Lea también acá: Millonarios hace oficial dos nuevas salidas del equipo para el 2026