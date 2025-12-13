Presentan oficialmente la nueva camiseta del Internacional de Bogotá para el 2026: Así luce
La Alcaldía Mayor de Bogotá, la Cámara de Comercio y Umbro, son los principales patrocinadores del equipo.
En la mañana de este sábado 13 de diciembre Internacional de Bogotá presentó oficialmente su nueva camiseta, la cual utilizarán para disputar la Liga Colombiana-I del 2026. La primera indumentaria tiene los colores blanco, negro y dorado como base, con diseños inspirados en los Cerros Orientales y del mito de la Leyenda del Dorado.
A continuación la explicación detallada
- Internacional: Simboliza la unión entre lo distinto y aquello que conecta: personas, culturas y sueños.
- Bogotá: La raíz, ciudad múltiples, orígenes, capital de los acentos, culturas y sueños de un país.
- Cerros Orientales: Representa el origen de lo que es el club, la memoria, identidad y guía.
- Escudo: Todos son parte. Una forma libre de vivir y jugar al fútbol.
- Color dorado: Representa el mito de El Dorado. Nacido en estas tierras, símbolo de grandeza y riqueza natural.
- Círculo: Símbolo universal de unión. Representa el sol que nace detrás de las montañas.
- El Cóndor Andino: Símbolo nacional. Guardián de la riqueza natural y emblema de la libertad.
Patrocinadores oficiales del Inter de Bogotá
Los principales patrocinadores del Inter de Bogotá son la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Cámara de Comercio y Umbro, quien se encargará de vestir al club con uniformes de competencia, entrenamiento y representación para el equipo masculino, femenino, las divisiones menores y las academias de formación. Cabe recordar que la marca deportiva ha estado presente en varios equipos del fútbol colombiano como: Atlético Nacional, América de Cali, Junior, Santa Fe, Once Caldas y Deportes Tolima.
Según la institución, la nueva camiseta busca consolidarse como un proyecto de nueva generación dentro del fútbol profesional colombiano, conectando con Bogotá a través de su diseño. Además, los hinchas que se abonen para el primer semestre de 2026 recibirán la camiseta incluida desde los $220.000 pesos colombianos. La entrega del uniforme será a partir del 15 de enero.