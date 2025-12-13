Presentan oficialmente la nueva camiseta del Internacional de Bogotá para el 2026: Así luce

En la mañana de este sábado 13 de diciembre Internacional de Bogotá presentó oficialmente su nueva camiseta, la cual utilizarán para disputar la Liga Colombiana-I del 2026. La primera indumentaria tiene los colores blanco, negro y dorado como base, con diseños inspirados en los Cerros Orientales y del mito de la Leyenda del Dorado.

A continuación la explicación detallada

Internacional: Simboliza la unión entre lo distinto y aquello que conecta: personas, culturas y sueños.

Bogotá : La raíz, ciudad múltiples, orígenes, capital de los acentos, culturas y sueños de un país.

Cerros Orientales : Representa el origen de lo que es el club, la memoria, identidad y guía.

Escudo: Todos son parte. Una forma libre de vivir y jugar al fútbol.

Color dorado: Representa el mito de El Dorado. Nacido en estas tierras, símbolo de grandeza y riqueza natural.

Círculo: Símbolo universal de unión. Representa el sol que nace detrás de las montañas.

El Cóndor Andino: Símbolo nacional. Guardián de la riqueza natural y emblema de la libertad.

Presentación oficial de la camiseta de Internacional de Bogotá / Caracol Radio Ampliar

Patrocinadores oficiales del Inter de Bogotá

Los principales patrocinadores del Inter de Bogotá son la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Cámara de Comercio y Umbro, quien se encargará de vestir al club con uniformes de competencia, entrenamiento y representación para el equipo masculino, femenino, las divisiones menores y las academias de formación. Cabe recordar que la marca deportiva ha estado presente en varios equipos del fútbol colombiano como: Atlético Nacional, América de Cali, Junior, Santa Fe, Once Caldas y Deportes Tolima.

Según la institución, la nueva camiseta busca consolidarse como un proyecto de nueva generación dentro del fútbol profesional colombiano, conectando con Bogotá a través de su diseño. Además, los hinchas que se abonen para el primer semestre de 2026 recibirán la camiseta incluida desde los $220.000 pesos colombianos. La entrega del uniforme será a partir del 15 de enero.

A continuación la nueva camiseta del Inter de Bogotá