Darwin Machís confesó que Adrián Ramos lo convenció de fichar por el América de Cali: así fue

Uno de los refuerzos más relevantes de América de Cali para la temporada del 2026 es el del atacante venezolano Darwin Machis, quien tiene una gran trayectoria en el fútbol extranjero y suma gran experiencia al ser parte de la selección de su país.

En esta negociación entre el cuadro escarlata y el futbolista de 32 años, que llega como agente libre al equipo caleño, estuvo involucrado Adrián Ramos, quien ya conocía al venezolano en el Granada de España.

En conversación con El VBar Caracol, Machis explicó: “Es un sueño y un objetivo muy bonito venir a un club grande de Colombia, porque nos trazamos y tienen objetivos grandes que son ganar cosas importantes en el torneo local y competir en torneos internacionales. Estuve hablando mucho con mi amigo Adrián Ramos y también la confianza que me brindó la directiva”.

💥 ¡𝗘𝘅𝗽𝗹𝗼𝘀𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝗼𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗮! El habilidoso extremo Darwin Machís es nuestro primer refuerzo para afrontar los retos de 2026. 👹 pic.twitter.com/ShvmzsMVG2 — América de Cali (@AmericadeCali) January 3, 2026

En el proceso para llegar hasta el equipo dirigido por David González, Adriancho fue fundamental. “Me habló junto con la directiva porque fue en conjunto todo. Pero ya yo tenía con este tema del América alrededor de dos años que estábamos con el tema de venir acá, no se había podido dar, pero bueno, ahora si se pudo concretar y estoy feliz de estar acá”, comentó el venezolano.

Es válido mencionar que el ídolo de América y el jugador venezolano jugaron juntos en el Granada de España y también han hablado sobre la afición del equipo: “Con Adrián en Europa concentraba en Granda, específicamente. Siempre veíamos videos estando juntos y él siempre me comentaba que la afición de América es bastante exigente y por eso cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de en dónde estamos. Hay que trabajar para que ellos disfruten también y sacar buenos resultados”.

Sobre la incorporación con el grupo Darwin Machis el jugador mencionó: “Voy conociendo poco a poco a los compañeros, lo que he visto durante estos pocos días que estoy aquí de entrenamiento, la verdad es que hay una plantilla bastante competitiva, mezclando jugadores jóvenes con jugadores de experiencia. La verdad es que se está haciendo un buen equipo y esto apenas va a iniciar, estamos aprovechando esta semana para el primer partido de Liga”.