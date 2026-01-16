“La nómina del América está lejos de ser una de las tres mejores del país”: El Pulso del Fútbol / Getty Images

El mercado de fichajes sigue su curso y el América de Cali es uno de los equipos con más movimientos de renombre, teniendo en cuenta que anunció los regresos al país de Yeison Guzmán y Dany Rosero, así como la incorporación de una estrella sudamericana como lo es Darwin Machís.

Justamente, la llegada y salida de futbolistas en el conjunto escarlata fue tema de debate en El Pulso del Fútbol. Para Steven Arce, el rojo pasó de ser una de las mejores nóminas de Colombia a estar en el quinto o sexto lugar, mientras que para César Augusto Londoño esa misma nómina es “buena” y tiene con qué pelear.

“La nómina del América está lejos de ser una de las tres mejores del país”

“No es que no espere nada del América, creo que tiene un gran entrenador, tiene una nómina más o menos, que está lejos de ser una de las tres mejores del país. Lejos”, señaló Arce.

A lo que respondió Londoño: “A mí me parece que es una nómina buena... Las mejores del país son Nacional, Junior, Millonarios, por ahí está América y Medellín”.

Para probar su punto, Steven puso como ejemplo la nómina que tuvo ‘Polilla’ da Silva en 2025, la cual calificó como “una de las dos mejores nóminas del país junto a Nacional”, mientras que la que ahora comanda David González “ya es quinta o sexta”.

Incluso aseveró: “Para mí está mejor la del Medellín que la del América y hoy le ha entrado a competir la del Cali”. Y frente a esto pensó en las esperanzas que tiene la hinchada con lo que pueda ocurrir este semestre: “Donde está la ilusión de título que deben tener los hinchas”.

Finalmente, ambos panelistas hicieron un balance de los refuerzos para el 2026-I y coincidieron que en que tanto Yeison Guzmán como Marlon Torres son nombres importantísimos para el medio local, mientras que el arquero Jean Fernandes y Darwin Machís son una incógnita. Eso sí, para Steven Arce: “Dany Rosero no era un jugador para América”.

