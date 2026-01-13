Yeison Guzmán, el gran refuerzo para el América de Cali: así lo anunciaron

América de Cali ya hizo oficial la llegada de su gran refuerzo. Luego de varias semanas de especulación en torno a Yeison Guzmán, el club confirmó su vinculación al plantel.

La campaña de expectativa del América comenzó con “la varita ya eligió a su dueño”, y un video en el que se ve lo que parece ser la mano del diablo tomándola. Minutos después, publicaron una foto del futbolista dando por hecha su llegada.

Le puede interesar: ¿Falcao pudo haber llegado al Deportivo Cali?: Alberto Gamero reveló la verdad

🧙‍♂️ Procedente del fútbol brasileño, el volante Yeison Guzmán se viste de Rojo para aportar toda su calidad en el mediocampo americano. ✨ pic.twitter.com/RCGGQqcMBs — América de Cali (@AmericadeCali) January 13, 2026

Guzmán llega desde Fortaleza de Brasil en calidad de préstamo con opción de compra. A sus 27 años regresa al fútbol colombiano para volver a estar cerca de su mejor versión, la cual estuvo distante en Brasil y antes en el fútbol ruso, en el Torpedo de Moscú.

En su experiencia internacional, disputó 11 partidos con el Torpedo, en los que contribuyó con 5 goles y 1 asistencia. En Fortaleza apenas jugó 5 encuentros y no marcó ni dio asistencias.

Guzmán se convirtió en el sexto fichaje de América de Cali para este semestre, sumado a Marlon Torres, Dany Rosero, Darwin Machís, Carlos Sierra y el arquero Jean Fernandes.

Lea también: ¡Alerta en la Selección! Ya son cinco los jugadores colombianos lesionados empezando el 2026

Asimismo, antes de la confirmación de la llegada de Guzmán, América dio a conocer que, de mutuo acuerdo, se rescindió el contrato de Eder Álvarez Balanta, quien poco pudo jugar debido a lesiones.

Otros que salieron fueron: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastian Navarro, Santiago Silva, Jean Pestaña, Andrés Felipe Roa, Franco Leys, Kener González, Manuel Caicedo, Eder Álvarez Balanta. También podría irse Cristian Barrios con destino al Junior de Barranquilla.

América espera poder contar con Yeison Guzmán para el debut frente a Internacional de Bogotá el próximo sábado 17 de enero.