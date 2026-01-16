Reconocido líder social y campesino fue asesinado en el sur del Cauca

AIndepaz confirmó el asesinato del líder social y campesino Miyer Solano Ortega en zona rural del municipio de Argelia, sur del Cauca.

Según las autoridades, el homicidio ocurrió en la vereda La Delgadita, en hechos que aún son materia de investigación.

Miyer Solano era un reconocido líder campesino, exintegrante de la Asociación Campesina Agropatía, miembro de la Guardia Campesina y ampliamente destacado por su compromiso con el campesinado del sur del departamento.

Leonardo González, coordinador de Indepaz, señaló que “la Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana 013 de 2025, ha advertido sobre la crítica situación de riesgo en Argelia y municipios cercanos, así como las amenazas que enfrentan quienes ejercen liderazgo social y comunitario en esta región del Cauca”.

Con este crimen, ya son cuatro los líderes sociales asesinados en lo que va del 2026 en el país, siendo este el primer caso registrado en el departamento del Cauca.

En la zona donde ocurrió el homicidio hacen presencia las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el ELN.