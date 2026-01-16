Un helicóptero militar ugandés se llevó al líder opositor Bobi Wine de su casa a la fuerza

Un helicóptero del Ejército de Uganda se llevó este viernes 16 de enero, a la fuerza de su casa al cantante y líder opositor ugandés Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, según denunció su partido, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP).

“Un helicóptero del Ejército aterrizó en el complejo del presidente Bobi Wine y se lo llevó a la fuerza a un destino desconocido”, afirmó la NUP en su cuenta de la red social X, pese al bloqueo de internet decretado por las autoridades en el país desde el pasado martes.

“Agentes de seguridad del régimen desplegados en la residencia del presidente Kyagulanyi Ssentamu Robert cortaron deliberadamente el suministro eléctrico y destruyeron la cerca eléctrica perimetral” de la vivienda, situada en el barrio de Magere, a las afueras de la capital ugandesa, Kampala, afirmó el partido.

Según la NUP, “los guardias de seguridad privados del presidente Bobi Wine fueron agredidos violentamente a pesar de no haber cometido ningún delito”.

La captura de Wine se produjo después de que el propio líder opositor se quejara horas antes en X de que los militares habían rodeado su vivienda tras las elecciones de este jueves, en las que optaba a la Presidencia y que describió como un fraude electoral “masivo”.

“Ayer, después de votar, los militares se desplegaron alrededor de mi casa para ponerme bajo arresto domiciliario. Estos criminales incluso saltaron la valla y entraron en nuestro complejo. Mi casa sigue sitiada, nadie puede entrar ni salir”, aseguraba el político.

Diez seguidores muertos

“Esto no es fuerza. Lo hacen por temor a las personas a las que han ofendido al cometer tantas atrocidades contra ellos. Lo hacen porque temen la reacción de la gente tras robarles el voto”, agregó Wine, al denunciar también que las Fuerzas Armadas mataron la pasada noche a diez seguidores de su partido, en un incidente en la casa de uno de sus diputados en el centro del país, tras las elecciones.

“La pasada noche atacaron a nuestro vicepresidente de Buganda, el honorable Muwanga Kivumbi, y mataron a diez de nuestros seguidores que se encontraban en su casa”, dijo el opositor, de 43 años.

“El régimen criminal en su ocaso se ha vuelto loco. Esta locura tendrá que ser combatida con resistencia”, subrayó Wine, principal rival del jefe del Estado, Yoweri Museveni, en el poder desde 1986 y que busca un séptimo mandato en las elecciones del jueves.

Ni el Ejército ni la Policía de Uganda se han pronunciado sobre lo sucedido y EFE ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, recabar su versión de los hechos denunciados por Wine.

La cifra de muertos en ese incidente fue elevada a 18 por el Grupo de Solidaridad Panafricana, una coalición de más de setenta organizaciones de la sociedad civil africanas, que cifraron este viernes el número total de muertos en la jornada electoral (incluyendo los 18) en alrededor de cincuenta, unos datos que EFE no pudo verificar de manera independiente.

Fuentes de esta alianza detallaron a EFE que recabaron estos datos a partir de los testimonios recogidos por teléfono de candidatos, agentes electorales, periodistas, activistas, abogados, organizaciones de la sociedad civil y fuentes de seguridad (agentes de Policía y de inteligencia), que dijeron haber visto los cuerpos, si bien no habían podido verificar su estado médicamente.

“Ataque patrocinado por el Estado”

“Lo que ocurrió ayer, 15 de enero de 2026, fue un ataque patrocinado por el Estado contra la soberanía de los ciudadanos, ejecutado bajo la sombra de las armas, la violencia de milicias financiadas por el Estado y un apagón digital total”, afirmó en un comunicado la coalición.

Unos 21,6 millones de votantes -de una población total de unos 46 millones de habitantes- estaban llamados a las urnas en más de 50.000 colegios electorales en una jornada marcada por los retrasos causados por problemas técnicos, el bloqueo temporal de internet y las acusaciones de fraude electoral “masivo” por parte de Wine.

El presidente Museveni, de 81 años y jefe del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), mantiene una amplia ventaja en el recuento de votos, según los últimos resultados parciales publicados este viernes por la Comisión Electoral, que le otorgan unos 6,8 millones de sufragios (73,72 %) tras haberse computado los votos del 81,15 % de los colegios electorales.

En segundo lugar, figura Wine, quien se adjudica unos 2,1 millones de votos (22,66 %).