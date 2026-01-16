Docentes del Catatumbo protestan por retiro de bonificación por difícil acceso

Catatumbo

Docentes del Catatumbo adelantaron una jornada de protesta para exigir la devolución de la bonificación por difícil acceso, retirada mediante una resolución administrativa expedida en diciembre de 2025. Según los educadores, la medida estaría afectando a 197 docentes que laboran en zonas rurales de los municipios de Hacarí, Convención, San Calixto y El Tarra.

“Que nos devuelvan la bonificación de difícil acceso que nos fue retirada a través de una resolución emitida en diciembre de 2025 por el señor gobernador. Somos alrededor de 197 docentes afectados. Esta bonificación la usamos para la movilización, porque no todos residimos en los municipios donde trabajamos y los costos de transporte son muy altos”, explicó a Caracol Radio Carolina Bayona, docente de San Calixto.

Bayona agregó que, en su caso, debe desplazarse desde Ocaña, pagando varios trayectos para llegar a su lugar de trabajo.

Por su parte, Jorge Vargas, docente de El Tarra, aseguró que la situación se agrava por el contexto de orden público. “Aunque la vía está en regular estado, en el trayecto encontramos presencia de grupos armados que hacen retenes, revisan celulares y piden explicaciones. Esto genera temor para llegar a los municipios, especialmente entre los docentes”, señaló.

Desde Convención, Nudy García indicó que las condiciones que justifican la bonificación no han cambiado. “La sede principal del Instituto Técnico Agrícola está en zona rural y cuenta con 19 sedes aledañas. Como coordinadora debo visitarlas una a una y he visto a docentes atravesando caminos de herradura, quebradas y todo tipo de dificultades”, afirmó.

Edwin Guevara, docente de Hacarí, cuestionó la medida adoptada por la administración departamental. “Estamos en contra de estas decisiones que desmejoran nuestros ingresos y desconocen el contexto de conflicto. Como docentes que prestamos un servicio esencial, deberíamos contar con mayor protección en escenarios de guerra y contingencia humanitaria”, sostuvo.

Los educadores pidieron a la Gobernación de Norte de Santander y a la Secretaría de Educación revisar la resolución y restablecer la bonificación, al advertir que su eliminación no solo afecta sus ingresos, sino también su seguridad y permanencia en las aulas del Catatumbo.