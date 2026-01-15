Fijan fecha para dar continuidad al juicio oral contra el alcalde y exalcalde de Montelíbano

Montería

Caracol Radio conoció que un juzgado de conocimiento del municipio de Montelíbano, Córdoba, fijó los días 19 y 20 de enero de 2026 para dar continuidad a la audiencia de juicio oral que se sigue contra el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, el exalcalde de esta misma zona, Francisco Alean, el exsecretario de Infraestructura de Montelíbano, Esteban Sossa y Jaime Ruiz Calle, exgerente de la empresa Jaguazul S.A., por presuntas irregularidades en contratación.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, durante las anteriores administraciones de Calle y Alean, se habrían suscrito 51 convenios interadministrativos con Jaguazul S.A y cuatro entidades más que, al parecer, “no eran idóneas para la ejecución de obras públicas en Montelíbano”.

Le puede interesar en Caracol Radio: Anuncian reunión para evaluar situación de riesgo de candidatos a la curul de paz en Córdoba

En ese sentido, el ente acusador ha establecido que dichos convenios se suscribieron por más de 58 mil millones de pesos y “de forma directa cuando debían hacerse por licitación pública”, según la regla general.

Por estos hechos, en su momento, la Fiscalía acusó al alcalde y exalcalde de Montelíbano por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.

Contra el exsecretario de Infraestructura de Montelíbano, Esteban Sossa, se adelanta investigación por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Sobre este exfuncionario, el ente investigador señaló que él daba el visto bueno y emitía resoluciones que justificaban la contratación directa.

Entre tanto, el exgerente de la empresa de servicios públicos, Jaguazul S.A. Jaime Ruiz Calle, quien sería familiar del actual alcalde Gabriel Calle, es investigado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Este proceso se adelanta desde el año 2019 en Córdoba y la etapa de juicio se realiza ante el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Montelíbano.

Cabe recordar que, Gabriel Calle Demoya es el padre del diputado Gabriel Calle Aguas y del exrepresentante a la Cámara, Andrés Calle Aguas, quien se encuentra privado de la libertad por su presunta vinculación en el sonado escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).