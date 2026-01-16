Fiscalía imputó cargos contra hombre que habría planeado un ‘carrobomba’ en el centro de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Julián Andrés Ramírez Pérez, por su presunta responsabilidad en la planificación de un atentado terrorista en el centro de Bogotá, que se pretendió realizar el 3 de junio de 2025.

Según la investigación de la Fiscalía, Ramírez Pérez habría pretendido utilizar a un menor de edad para instalar una bomba tipo lapa en un vehículo que se movilizaría por la localidad de Teusaquillo en Bogotá, es decir, un carro bomba.

“Este hombre, en compañía de una mujer, habría trasladado una bomba tipo lapa oculta en una maleta hasta una cafetería ubicada en la localidad de Teusaquillo, entregado a un adolescente y dado instrucciones para que la instalara sobre un vehículo que transitaría por el sector”, señaló la Fiscalía.

¿Cómo se frustró el atentado?

La presencia de uniformados de la Policía Nacional inspeccionando la zona, impidió que el adolescente instalara el artefacto explosivo en el vehículo y que se produjera una tragedia en una zona residencial del centro de la capital colombiana.

“Ramírez Pérez haría parte de una red delincuencial dedicada a los homicidios en la modalidad de sicariato y a la venta de estupefacientes al menudeo, entre otras conductas ilícitas perpetradas en varios sectores de la ciudad”, reveló el ente acusador.

Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional de Bogotá le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los cargos no fueron aceptados.

La conexión con el crimen de Miguel Uribe

La Fiscalía encontró la posible relación que tendría este hecho con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El carro bomba habría explotado el 3 de junio, cuatro días antes del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Katherine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’: la única mujer que, hasta ahora, ha sido procesada por el ataque sicarial que le cobró la vida al congresista; al parecer, acompañó a Julián Andrés Ramírez Pérez a entregar la bomba tipo lapa al menor de edad para la adecuación del vehículo. El pasado 20 de noviembre de 2025, La Fiscalía e imputó cargos a alias ‘Gabriela’ por estos mismos hechos.

Actualmente, Martínez Martínez permanece privada de la libertad y a la espera de que un juez defina si aprueba o rechaza el preacuerdo suscrito con la Fiscalía, en el que reconoce que participó de la planeación del atentado que le causó la muerte a Uribe.

La mujer le pidió perdón a la esposa y a los familiares de la víctima asegurando: “Yo nunca quise hacerle daño a Miguel”.