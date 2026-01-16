¿Qué dijo el gobernador del Quindío sobre el decreto de emergencia económica del gobierno?

Armenia

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis se sumó a los mandatarios que a nivel nacional se rebelaron contra los decretos de emergencia económica

En desarrollo de la reunión extraordinaria convocada con los gobernadores del país por la Federación Nacional de Departamentos - FND, el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, manifestó su posición frente a importantes temas que impactan a todas las regiones colombianas.

En diálogo con 6AM/W de Caracol Radio Armenia el mandatario departamental expresó “nosotros estuvimos en cumbre de gobernadores tocando varios temas, primero pues hablar de ese decreto del 1474 del 2025 que fue expedido en el marco del estado de emergencia económica y pues allí se adoptan unas medidas tributarias para financiar el presupuesto general de la nación para esta vigencia 2026.

Estas medidas afectan de manera directa los impuestos departamentales. Estamos hablando de licores y de cigarrillos, modificando la lógica del recaudo territorial cuando estamos hablando de autonomía fiscal.

Esos cambios tributarios, podemos hablar de que el impuesto al licor del IVA que estaba en el 5% pasa al 19% en el 2026, pero esos cinco puntos del IVA continúan siendo para el departamento, pero los otros 14 puntos adicionales se destinan a la nación al gobierno nacional y estamos hablando de autonomía fiscal.

El mandatario subrayó “hoy el recaudo adicional generado para estos aumentos no se queda en el departamento, sino que se dirige a el gobierno nacional. También pues estamos hablando que esto es un impacto económico para el departamento del Quindío.

Impacto económico

Cuando hablamos de impacto económico, aunque se realice una gestión eficiente, se recauden mayores recursos, el crecimiento de ingreso no fortalece las finanzas departamentales. Para el Quindío se estiman ajustes presupuestales cercanos casi a los 7000 millones menos de pesos que le van a llegar al departamento del Quindío.

Recaudar más no implica disponer de más recursos propios

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis indica “Se elimina también el incentivo económico para mejorar el recaudo, pues recaudar más no implica disponer de más recursos propios, hoy también quiero decirle que uno de los principales riesgos que tiene esta medida es recaudar más sin beneficio fiscal propio. O sea, vamos a recaudar dinero, pero el departamento va a estar menos acobijado por estos recursos.

Además de la posible caída del consumo legal. Yo creo que aquí ver que hoy una botella de aguardiente ya no pasa a valer 50.000, sino 70.000, pues la gente va a consumir menos y va a generar va a generar un consumo menos y se va a aumentar el contrabando, que creo que eso es lo que va a suceder con esta medida, y también es una mayor carga administrativa y una presión sobre el tema de tesorería.

El decreto afecta la autonomía fiscal

Es toda la conclusión de este proyecto, el decreto 1474 del 2025, afecta a la autonomía fiscal de departamental y el departamento del Quindío asume el esfuerzo, el riesgo y el costo de recaudar, mientras que la nación se apropia de los recursos de los ingresos impactando la planeación presupuestal y la sostenibilidad fiscal.

Yo creo que eso es lo que hoy nosotros estamos diciéndole al gobierno nacional que esto es una medida inconstitucional, que no podemos nosotros soportar, lo que está imponiendo el gobierno y adicional a eso nos colocan y nos colocan más responsabilidad y vamos a tener menos recursos.