Autoridades investigan tres homicidios en Pereira con posible vínculo a préstamos de dinero

Pereira

Las autoridades de Pereira reportaron avances en la investigación por el homicidio de Álvaro Hernando Londoño Jiménez, de 56 años, ocurrido en diciembre pasado durante el Bulevar Navideño, cuando la víctima se encontraba departiendo con su hija. De acuerdo con información oficial, ya se habría logrado la identificación de al menos cuatro personas que estarían involucradas en este crimen.

En el marco de las labores investigativas, unidades de la Policía Judicial han desarrollado acciones de inteligencia en los municipios de Cartago, Cali y Pereira, donde también se adelantaron entrevistas con fiscales especializados.

El secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, confirmó que desde la administración municipal se ha solicitado celeridad y resultados concretos en las investigaciones, dada la gravedad de los hechos y el impacto generado en la ciudadanía.

“Hemos solicitado a la Policía Nacional, a su equipo de investigación criminal, al Cuerpo Técnico de Investigación y a la Dirección de Fiscalía que adelante prontamente y que no escatime ningún esfuerzo en resolver este caso que generó esta situación tan incómoda para la ciudad”, afirmó Trejos.

A este caso se suma el doble homicidio registrado el pasado 5 de enero en la vía que comunica a Pereira con Cartago, donde fueron asesinados Daniel García, de 22 años, y Walter Andrés Henao Sánchez, de 20 años, ambos naturales de ese municipio del Norte del Valle.

Informes preliminares indican que los cuerpos presentaban múltiples impactos de arma de fuego y que, según información recolectada por las autoridades, las víctimas presuntamente estarían vinculadas al cobro de préstamos informales, conocidos como gota a gota.

Este patrón ha encendido las alertas de las autoridades, que ahora investigan si existe una relación directa entre varios de los recientes homicidios ocurridos en Pereira y su área metropolitana con redes de préstamos ilegales.

El interrogante central es determinar por qué algunas de las víctimas estarían asociadas a este tipo de actividades y se encontraban en la capital risaraldense.

