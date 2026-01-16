Municipios de sexta categoría desaparecerían por recorte de recursos, alertan alcaldes del Quindío

Armenia

Los alcaldes de los municipios del Quindío alertaron por el recorte de recursos del sistema general de participaciones afectando sectores fundamentales como la educación, la salud, la cultura, el deporte y la administración pública, el alcalde de Génova afirmó que, de continuar esta tendencia, muchos municipios de sexta categoría desaparecerán por inviabilidad financiera

El mandatario del bello rincón Quindiano como es conocido Génova, Diego Fernando Sicua en diálogo con 6AM/W de Caracol Radio Armenia expresó “Como alcalde de un municipio de sexta categoría, manifiesto de manera respetuosa pero firme mi profunda preocupación por la grave situación fiscal y financiera que hoy enfrentan los municipios más pequeños del país”

Y agregó “La constante asignación de nuevas obligaciones sin la correspondiente financiación está llevando a nuestros municipios a una condición de inviabilidad. Actualmente, los recursos no alcanzan ni siquiera para garantizar el funcionamiento básico, mucho menos para realizar inversión social o cumplir de manera integral con la creciente carga normativa”

Esta situación se agrava con la reducción de las últimas doceavas del Sistema General de Participaciones (SGP), lo que ha impactado negativamente los ingresos municipales, afectando sectores fundamentales como la educación, la salud, la cultura, el deporte y la administración pública.

Adicionalmente, el incremento del salario mínimo en un 23% genera un fuerte impacto en los gastos de personal, elevando los presupuestos del Concejo Municipal, la Personería y demás dependencias, profundizando aún más la crisis financiera.

El panorama actual es lamentable y altamente preocupante. De continuar esta tendencia, muchos municipios de sexta categoría desaparecerán por inviabilidad financiera.

Por ello, el mandatario del municipio de Génova hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las instancias competentes para que se revise el modelo de financiación territorial y se asignen recursos acordes a las responsabilidades que se imponen a los entes territoriales.