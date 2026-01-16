MinHacienda responde a gobernadores: “emergencia económica no afecta rentas de departamentos”
El Ministerio Hacienda citó a los gobernadores a una mesa de trabajo el lunes 19 de enero para aclarar inquietudes.
El Ministerio Hacienda respondió a los gobernadores que señalaron que no aplicarán el decreto de emergencia económica en sus departamentos, específicamente por el impuesto a licores.
La cartera aseguró que el decreto “no afecta las rentas de los departamentos” y citó a los gobernadores a una mesa de trabajo el lunes 19 de enero para aclarar inquietudes.
MinHacienda afirmó:
- “El decreto legislativo 1474 de 2025 respeta el recaudo y administración por parte de los departamentos, garantizando la sostenibilidad de sus finanzas y compromisos presupuestales, bajo los principios de colaboración armónica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional. Las rentas mantienen las destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte”.