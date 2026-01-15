Gobernador Arana solicita reunión con el presidiente por crisis de seguridad en el sur de Bolívar

Ante recientes hechos que han alterado el orden público en la subregión del sur de Bolívar, el gobernador del departamento, Yamil Arana Padauí, solicitó de manera urgente una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, con el fin de articular una respuesta inmediata e integral del Gobierno Nacional frente a la creciente crisis de seguridad que afecta a varias comunidades.

A través de una carta enviada a la Casa de Nariño, el mandatario departamental advirtió sobre la escalada de la confrontación armada entre Grupos Armados Organizados (GAO) y estructuras criminales, situación que ha intensificado la disputa territorial y ha generado un clima de zozobra permanente para la población civil.

Según los reportes verificados por las autoridades, esta coyuntura se traduce en amenazas contra líderes sociales, confinamientos de comunidades rurales, restricciones a la movilidad y un alto riesgo de desplazamientos masivos, especialmente en zonas campesinas y ribereñas. El gobernador señaló que la magnitud de la crisis ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades locales y departamentales, por lo que resulta indispensable una intervención decidida del Estado.

“Se evidencia un escenario de inminente riesgo para la población civil, que exige acciones urgentes para garantizar la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de las comunidades del sur de Bolívar”, expresa la misiva enviada por el gobernador Arana al jefe de Estado.

En su comunicación, el mandatario solicitó que la reunión tenga carácter prioritario y cuente con la participación de los alcaldes de los municipios más afectados por la situación de inseguridad: Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo, Cantagallo, Morales y Montecristo, con el propósito de definir una hoja de ruta operativa que permita recuperar el control territorial y atender la emergencia humanitaria.

El sur de Bolívar ha sido históricamente una de las regiones más golpeadas por la presencia de actores armados ilegales, debido a su ubicación estratégica y a las economías ilícitas que allí convergen. En los últimos meses, la intensificación de los enfrentamientos ha reavivado el temor de las comunidades y ha puesto en alerta a las autoridades regionales.

La Gobernación de Bolívar reiteró su disposición para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional y los entes locales, y confió en que esta solicitud sea atendida con prontitud, dada la urgencia humanitaria y de seguridad que atraviesa la región.