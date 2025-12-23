6AM W6AM W

MinHacienda impondrá sobretasa de 10% a sector financiero en decreto de emergencia

El MinHacienda negó que en el decreto de emergencia económica se esté pensando en imponer el impuesto del 5 x 1.000.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, donde reveló en primicia que el Gobierno impondrá sobretasa del 10% al sector financiero en decreto de emergencia económica.

Hemos planteado una sobretasa de 10 puntos adicionales a los 5 que hoy en día existen sobre el impuesto de renta para el sector financiero”, afirmó.

¿Habrá impuesto del 5 x 1.000?

El jefe de la cartera de Hacienda aclaró que, aunque eso aparece en el borrador de decreto, “no está considerada esa medida”.

“Estas decisiones sobre cómo se van a implementar las medidas de emergencia económica están dirigidas explícitamente a sectores sociales y económicos definidos. Esa información del 5 x 1.000 es absolutamente falsa”, indicó.

Además, señaló que dicha información “extrañamente” fue presentada ante los medios de comunicación, por lo que descartó que esa medida esté dentro del paquete de medidas del decreto.

Emergencia económica: MinHacienda revela los impuestos que habrá e insiste en justificación válida

