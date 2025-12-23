El código iframe se ha copiado en el portapapeles

MinHacienda impondrá sobretasa de 10% a sector financiero en decreto de emergencia

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, donde reveló en primicia que el Gobierno impondrá sobretasa del 10% al sector financiero en decreto de emergencia económica.

Vea aquí: Petro advierte a la Corte que tumbar emergencia económica llevaría a Colombia a una grave crisis

“Hemos planteado una sobretasa de 10 puntos adicionales a los 5 que hoy en día existen sobre el impuesto de renta para el sector financiero”, afirmó.

¿Habrá impuesto del 5 x 1.000?

El jefe de la cartera de Hacienda aclaró que, aunque eso aparece en el borrador de decreto, “no está considerada esa medida”.

“Estas decisiones sobre cómo se van a implementar las medidas de emergencia económica están dirigidas explícitamente a sectores sociales y económicos definidos. Esa información del 5 x 1.000 es absolutamente falsa”, indicó.

Además, señaló que dicha información “extrañamente” fue presentada ante los medios de comunicación, por lo que descartó que esa medida esté dentro del paquete de medidas del decreto.

Escuche la entrevista completa aquí

