Atlético Nacional aclaró la situación de Marino Hinestroza y su eventual fichaje por Boca

AMDEP5283. PORTO ALEGRE (BRASIL), 10/04/2025.- Marino Hinestroza de Atlético Nacional se lamenta este jueves, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Internacional y Atlético Nacional en el estadio Beira Rio, en Porto Alegre (Brasil). EFE/ Ricardo Rimoli / Ricardo Rimoli ( EFE )

La salida de Marino Hinestroza de Atlético Nacional y su eventual fichaje por Boca Juniors ha traído consigo una novela con informaciones que han tergiversado la situación real. Desde Argentina han manifestado que el acuerdo está cerrado por 5 millones de dólares, sin embargo, en Colombia se dice que tal trato no se ha producido, ya que hay una diferencia en los valores.

Por su parte, surgió una información en la que supuestamente Nacional le debía a Marino dinero por salarios y otros ítems, y que esta era una de las razones que tenían frenada su llegada a Boca Junior. El Verdolaga sacó un comunicado aclarando la situación.

“Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores, o parte vinculada”, se lee inicialmente.

Por su parte, concluyen que no se refieren al tema de la transferencia o la negociación en curso, ya que solo lo harán cuando esté cerrado.

“De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados. Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club”, concluyeron.

COMUNICADO OFICIAL - Atlético Nacional 📄🇳🇬 pic.twitter.com/Zi6ccmIBG0 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 28, 2025

En desarrollo...