Lituania acusó a seis extranjeros de “terrorismo” por atacar ayuda destinada a Ucrania

Las autoridades lituanas informaron el viernes que seis ciudadanos extranjeros, entre ellos personas de Colombia y Cuba, fueron acusados de “terrorismo” tras un intento en 2024 de incendiar ayuda militar destinada a Ucrania.

Según el fiscal, Arturas Urbelis, la investigación “permite sospechar razonablemente” que los hechos se cometieron “siguiendo instrucciones y en beneficio” de la agencia de inteligencia militar rusa, el GRU.

Entre los detenidos figuran un ciudadano español, un ciudadano con doble nacionalidad española y colombiana, y ciudadanos de Colombia, Cuba, Rusia y Bielorrusia, detalló Urbelis.

Según la fiscalía, el ataque estaba dirigido contra la empresa lituana TVC Solutions y algunos de sus productos, entre ellos radios móviles destinadas a las fuerzas armadas ucranianas.

El intento fracasó, ya que los sospechosos fueron descubiertos por unos transeúntes. Huyeron a la vecina Letonia, pero fueron detenidos ese mismo día.

Posteriormente, un ciudadano ruso y otro bielorruso se desplazaron a Lituania para volver a intentarlo, pero no lograron incendiar los equipos.

Una ciudadana cubana llegó más tarde a Lituania desde Rusia, con el objetivo de evaluar los daños previstos, antes de intentar, sin éxito, salir del país, según las autoridades.

Los seis detenidos están siendo procesados por financiar actividades terroristas, intentar cometer un acto terrorista y participar en un grupo terrorista. Este último delito está castigado con hasta 15 años de cárcel.

También se iniciaron investigaciones contra otras cuatro personas implicadas en la coordinación del atentado, entre ellas un ciudadano colombiano que está a la espera de ser extraditado a Lituania.

Y se dictaron tres órdenes de detención internacionales contra los sospechosos restantes, todos ellos ciudadanos extranjeros.

Los sospechosos también están implicados en ataques e intentos de ataques en República Checa, en particular intentos de incendio de autobuses, una oficina de correos, centros comerciales y un cine en Praga.

Uno de los sospechosos también intentó incendiar un almacén de papel en Rumania, así como infraestructuras petroleras y gasísticas. El mismo grupo también preparó ataques contra almacenes en Polonia.