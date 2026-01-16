“Estoy bien, motivado y caminando el territorio como siempre”: Juan Carlos Quintero

Catatumbo

Durante las últimas horas, la comunidad del corregimiento Las Mercedes, jurisdicción del municipio de Sardinata, en Norte de Santander, alertó de un intento de secuestro, donde la víctima, al parecer, era Juan Carlos Quintero, aspirante a la curul de paz por la región del Catatumbo.

Según información de la misma comunidad, mientras Quintero adelantaba visita a este corregimiento, al parecer fue víctima de un intento de secuestro por hombres del ELN. Sin embargo, la misma comunidad lo habría protegido y evitado este hecho.

Luego de conocerse la noticia, Juan Carlos Quintero, a través de un video, expresó lo siguiente:

“Hola amigos y amigas de Juanca, quiero contarles que me encuentro en el corregimiento de las Mercedes, seguimos con nuestra actividad política, hoy 15 de enero, siendo las 3:10 de la tarde. Hemos venido haciendo esta campaña con mucha alegría, escuchando a la gente, a los mercedeños y bueno acá avanzando y creciendo cada día más. Estamos bien, avanzando, encontrándonos con la gente, con los líderes comunales, saludos a todos y todas”.

Por su parte, Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Vivamos Humanos, a través de X, rechazó este hecho, pidiendo garantías para todos los candidatos que visitan la región del Catatumbo.