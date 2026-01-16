Petro vs. Camacol: El debate por el salario mínimo y su impacto en proyectos de vivienda

El presidente Gustavo Petro lideró el Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, 14 de enero de 2026. Crédito. Presidencia de la República

Una de las preocupaciones que tienen los colombianos cuando se conoció el incremento del 23.7% que el Gobierno decretó para el salario mínimo en este año, es el impacto que tendrá sobre el precio de los proyectos de vivienda de interés social.

La Cámara Colombiana de la Construcción a través de un comunicado, advirtió sobre el control de precios que pretende el Estado a los proyectos de vivienda de interés social, y advirtió frente a posibles riesgos jurídicos que afectarían a quienes llevan procesos de adquisición de inmuebles.

Camacol aclaró que, el incremento del salario mínimo afectará directamente a la oferta, ante las barreras de acceso que impedirán a las familias acceder a una vivienda propia.

¿Qué respondió el presidente Petro?

El presidente Gustavo Petro negó las afirmaciones de Camacol, y aseguró que no existe ningún riesgo jurídico.

Señaló que, el salario vital no eleva sustancialmente el precio de la vivienda porque el costo laboral llega a un 20%.

El mandatario dijo que la discusión se centra es en si se incrementa el techo para hacer las viviendas VIS: “el que bajemos el techo del precio de la vivienda en salarios vitales, a 135 que implica realmente, es un incremento en pesos por encima del índice de inflación de la vivienda que fue del 3%”.