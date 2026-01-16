Investigan muerte de mochilero argentino: su cuerpo fue hallado sin vida en un rio de Santander

Bucaramanga

En el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander, fue hallado el cuerpo sin vida de un mochilero argentino en el lecho del río de Oro, sector del barrio Hoyo Grande. El hombre fue identificado por la Fiscalía General de la Nación como Ángel Luciano Morales, oriundo de Garay, provincia de Córdoba (Argentina).

El hallazgo ocurrió en la mañana del domingo 11 de enero, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en el río. La Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta procedieron a la recuperación del cadáver, que fue trasladado a Medicina Legal para su inspección e identificación.

De acuerdo con Dudwing Villamizar, líder voluntario de la Defensa Civil en Santander, en información para Caracol Radio, el organismo fue requerido por las autoridades locales para apoyar las labores debido a las condiciones del terreno. “Recibimos una llamada por parte de las autoridades para el apoyo en la recuperación de un cuerpo que se encontraba sobre el lecho de un afluente hídrico, el cual a una profundidad considerable era de difícil acceso”, explicó.

Según los informes oficiales, el cuerpo fue hallado desnudo y no presentaba heridas visibles, según los primeros reportes oficiales sobre el caso. Situación que mantiene las diferentes líneas de investigación abiertas sobre las posibles circunstancias que rodearon este fallecimiento.

Frente a las condiciones generales en las que fue encontrado el cuerpo, la defensa civil enfatizó señaló: “es un cuerpo de género masculino que presenta evidencias de haber estado expuesto a la sumersión en el afluente hídrico; las condiciones nos hacen presumir que falleció por inmersión, pero hasta ahí llega nuestra labor”, aclaró Dudwing Villamizar, de la defensa civil.

De manera preliminar, no se evidenciaron signos de violencia. “Aparentemente no se observan señales de violencia, pero serán las autoridades competentes las que determinen las causas del fallecimiento”, concluyó.

Villamizar, precisó que el cuerpo fue extraído hacia la orilla de la carrera sexta de este sector y posteriormente entregado al Cuerpo Técnico de Investigación para los análisis correspondientes. “Las labores de recuperación se hicieron en el río de Oro y el cuerpo fue entregado al CTI para la investigación”, puntualizó.

¿Quién Ángel Luciano Morales?

Ángel Morales, era conocido por su estilo de vida nómada y su estrecha relación con otros viajeros, residía en Piedecuesta. Algunos vecinos de este municipio también lo identificaban como “El Argentino”, señalando que era una persona cercana dentro de la comunidad.

En redes sociales circulan versiones no confirmadas que sugieren que el mochilero pudo haber sufrido un accidente días antes de su hallazgo y habría recibido atención médica en una clínica, aunque esta información no ha sido corroborada por las autoridades y la investigación sigue su curso.