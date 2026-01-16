Aumentó a $30 millones la recompensa por el homicidio de patrullero en Barrancabermeja

Bucaramanga

La recompensa por información que permita la captura de los responsables del homicidio del patrullero Hammer Martínez Sarmiento fue incrementada a 30 millones de pesos, según confirmó la Policía del Magdalena Medio, en articulación con la Gobernación de Santander y la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.

El crimen ocurrió el pasado 10 de enero, cuando el uniformado, miembro activo de la Policía Nacional, fue asesinado en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. Tras el ataque, se activó un plan especial para dar con el paradero de los responsables y esclarecer este homicidio que enluta a la institución policial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre información veraz y oportuna que permita avanzar en el proceso investigativo. De acuerdo con la Policía, la identidad de quienes aporten datos será protegida, garantizando total reserva.

Las personas que tengan información pueden comunicarse a la Línea contra el crimen 314 358 7212 o directamente con la SIJÍN al número 320 305 3103.

Desde las entidades territoriales y la fuerza pública reiteraron el compromiso de no permitir la impunidad en este caso y de fortalecer las acciones operativas y judiciales para garantizar justicia y seguridad en la región del Magdalena Medio.