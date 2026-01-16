Inició el proceso de preinscripción para la oferta deportiva gratuita del Inder

Medellín, Antioquia

El Inder Alcaldía de Medellín inició el proceso de preinscripción para las clases deportivas con mayor demanda en la ciudad. A través de la plataforma virtual SIMON 2.0. , la ciudadanía podrá registrar sus clases del 16 al 25 de enero.

Las fechas de preinscripción están abiertas para natación, tenis de campo, hidroaeróbicos, patinaje y otros deportes acuáticos. El objetivo de este mecanismo de inscripción es crear la posibilidad de acceder a espacios dependiendo del perfil y de la edad de cada usuario, en vista de la gran demanda de los deportes mencionados.

La subdirectora de Fomento del Inder Medellín, Juliana Vélez, extendió la invitación de la oferta gratuita a la ciudadanía: “Los invitamos a que visiten nuestra página web y estén atentos a nuestros canales de comunicación. Recuerden que toda la oferta deportiva es gratuita y que los estamos esperando para que todos, este año, hagamos deporte, actividad física y recreación”.

Estrategias disponibles para este período

Las cuatro estrategias habilitadas para el proceso de preinscripción son: Iniciación al Movimiento, con actividades acuáticas, para niñas y niños entre los 6 meses y los 5 años; Iniciación Deportiva en natación, para menores de 6 a 9 años; Formación Deportiva para usuarios entre los 10 y 17 años, orientada al fortalecimiento integral del desarrollo motriz y técnico; y por último, Formación Deportiva para adultos mayores de 18 años, interesados en la práctica de la natación.

A partir del 25 de enero se abrirán las inscripciones para las demás actividades deportivas y recreativas que ofrece el ente deportivo.