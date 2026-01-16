Medellín

Inició el proceso de preinscripción para la oferta deportiva gratuita del Inder

El proceso se habilitará del 16 al 25 de enero, a través de la plataforma virtual SIMON 2.0.

Foto: cortesía.

Yesenia Palacios Salazar

Medellín, Antioquia

El Inder Alcaldía de Medellín inició el proceso de preinscripción para las clases deportivas con mayor demanda en la ciudad. A través de la plataforma virtual SIMON 2.0. , la ciudadanía podrá registrar sus clases del 16 al 25 de enero.

Las fechas de preinscripción están abiertas para natación, tenis de campo, hidroaeróbicos, patinaje y otros deportes acuáticos. El objetivo de este mecanismo de inscripción es crear la posibilidad de acceder a espacios dependiendo del perfil y de la edad de cada usuario, en vista de la gran demanda de los deportes mencionados.

La subdirectora de Fomento del Inder Medellín, Juliana Vélez, extendió la invitación de la oferta gratuita a la ciudadanía: “Los invitamos a que visiten nuestra página web y estén atentos a nuestros canales de comunicación. Recuerden que toda la oferta deportiva es gratuita y que los estamos esperando para que todos, este año, hagamos deporte, actividad física y recreación”.

Estrategias disponibles para este período

Las cuatro estrategias habilitadas para el proceso de preinscripción son: Iniciación al Movimiento, con actividades acuáticas, para niñas y niños entre los 6 meses y los 5 años; Iniciación Deportiva en natación, para menores de 6 a 9 años; Formación Deportiva para usuarios entre los 10 y 17 años, orientada al fortalecimiento integral del desarrollo motriz y técnico; y por último, Formación Deportiva para adultos mayores de 18 años, interesados en la práctica de la natación.

Más información

A partir del 25 de enero se abrirán las inscripciones para las demás actividades deportivas y recreativas que ofrece el ente deportivo.

