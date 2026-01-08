Recursos de Presupuesto Participativo en deporte se ponen al día tras años de retraso

Medellín, Antioquia

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) reportó que logró ponerse al día con la ejecución de los recursos del Presupuesto Participativo destinados a deporte, recreación y actividad física en las comunas y corregimientos de la ciudad, luego de varios años de retrasos acumulados.

Según la entidad, durante el último año se desarrollaron cerca de 700 actividades en distintos territorios, entre torneos deportivos, festivales comunitarios, procesos de formación y entregas de dotación.

Estas acciones hacen parte de los proyectos priorizados por la ciudadanía dentro del Presupuesto Participativo y representaron inversiones superiores a los 30 mil millones de pesos.

El balance se da después de que el instituto recibiera un rezago cercano a dos años en la ejecución de estos recursos, con actividades pendientes desde 2022 y 2023.

De acuerdo con el Inder, ese atraso ya fue atendido, lo que permitió normalizar la planeación y arrancar la ejecución sin proyectos represados de vigencias anteriores.

El director del Inder Medellín, Eduardo Silva Meluk, explicó que el proceso implicó ponerse al día con compromisos acumulados y retomar la programación regular de las actividades definidas por la comunidad.

“Cuando llegamos había un retraso impresionante en todas las actividades de Presupuesto Participativo. Hoy, dos años después, cerramos con todo desatrasado”, señaló.

Más adelante, el tema adquiere relevancia para la ciudadanía porque el Presupuesto Participativo es uno de los mecanismos mediante los cuales las comunidades deciden directamente en qué se invierte una parte de los recursos públicos en sus territorios.

Cuando estos proyectos no se ejecutan a tiempo, no solo se aplazan actividades deportivas y recreativas, sino que se afectan procesos comunitarios y la confianza en los espacios de participación.

La ejecución oportuna de los recursos permite que las decisiones tomadas en asambleas barriales y comunales se traduzcan en acciones concretas, visibles y continuas.

El reto hacia adelante será sostener ese ritmo de ejecución y evitar nuevos rezagos que limiten el impacto del Presupuesto Participativo en los barrios y corregimientos de Medellín.