En Itagüí habilitan descuentos para el pago de impuestos hasta marzo de 2026

Itagüí, Antioquia

La Alcaldía de Itagüí anunció una serie de beneficios tributarios para el 2026. Según el acuerdo municipal N.º 19 del 29 de diciembre de 2025, reglamentado por el decreto N.º 0003 del 2 de enero del 2026, los descuentos estarán vigentes hasta el 27 de marzo para sanciones, intereses de mora y por el pronto pago de algunos impuestos municipales.

Los beneficios incluyen el descuento del 70 % en los intereses de mora de los impuestos de industria y comercio, predial, alumbrado público y telefonía; la reducción del 50 % en las sanciones moratorias de industria y comercio, siempre y cuando se acojan al principio de favorabilidad; y de modo similar, los dueños de inmuebles podrán ahorrarse un 5 %, si pagan la anualidad del impuesto predial unificado.

Lea también: La Sociedad Antioqueña de Ingenieros celebró la aprobación de recursos para el Ferrocarril.

Para más información, la ciudadanía puede consultar la página oficial del municipio o comunicarse a la línea (604) 3737676, extensión 12110.