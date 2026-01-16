Horóscopo del profesor Salomón HOY 16 de enero: Leo debe dejar atrás la tristeza

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, señaló que muchos signos se verán favorecidos por las nuevas oportunidades laborales o la llegada de una buena suma de dinero. Mientras que otros deberán tener en cuenta ciertas recomendaciones para alcanzar lo que quiere o avanzar en sus proyectos para este 2026.

La suma entre 1 y 6 da igual a 7, el cual es el número de Dios. Quienes nacieron un 16 de enero se caracterizan por ser muy radicales y estrictas. Si bien son personas en las que se puede confiar, suelen actuar con prisa al momento de tomar decisiones. Por otra parte, el movimiento de Saturno y Júpiter lo llevará a descubrir opciones nuevas en este nuevo año que comienza.

Para este viernes 16 de enero, el color es el rojo y el número es el 9815. Entretanto, la recomendación del profesor Salomón es buscar unas curas chinas o un artículo similar para conectar con una energía especial en la llegada del Año Nuevo chino.

Horóscopo del profesor Salomón para este viernes 16 de enero de 2026

Aries

Se vienen novedades importantes en el trabajo por cuenta de una buena oferta laboral que le garantizará la estabilidad que necesita. Por otra parte, habrá una firma de documentos importantes, así como la posibilidad de comprar o cambiar su vehículo.

Número: 0478

Tauro

Hay algunos enemigos ocultos que pueden estar a su alrededor; por lo tanto, es importante tomar sus precauciones para que no se bloqueen las oportunidades que va a recibir, especialmente en la parte económica.

Número: 1359

Géminis

Vienen cosas importantes en lo económico, ya que podrá encontrar nuevas fuentes de ingresos o una mayor suma de dinero. También es fundamental controlar el mal humor y tener los pies sobre la tierra sin importar la situación en la que se encuentre.

Número: 7528

Cáncer

Es importante dejar atrás cosas del pasado, y no siga viviendo de todo lo malo que sucedió. Es el momento de renovar y superar todo lo que le causó tristeza para abrirse a todo aquello que lo inspire a luchar por lo que quiere. Por otra parte, recibirá un fuerte respaldo a nivel económico que le generará una gran satisfacción.

Número: 8419

Leo

Hay situaciones que le pueden generar tristeza y preocupación. Sin embargo, no debe dejar que se pierda la fe y el buen ánimo, ya que las cosas van a salir bien y todo se irá mejorando para alcanzar lo que quiere.

Número: 1134

Virgo

Durante este año deberá tomar más que nunca las riendas de su vida. Esto implica hacer cambios o adaptarse a nuevas situaciones para que nadie tome las decisiones por usted. Además, es importante que busque el equilibrio y visualice aquellos proyectos que sean útiles en su vida.

Número: 7509

Libra

No pierda la paciencia ante los proyectos que está planeando. Recuerde que va por el camino correcto y a paso firme, pero procure ir con cuidado porque las cosas llegarán en el momento adecuado. La calma será la clave del éxito en todo lo que desee lograr en este 2026.

Número: 0452

Escorpio

Se viene un renacer en su vida. Recuerde seguir adelante porque podrá alcanzar todo lo que anhela a partir de esa renovación y el nuevo comienzo que se avecina. Tiene una gran poder para conquistar sus metas con éxito. Sin embargo, no debe dudar de usted mismo y tenga la seguridad de lo que quiere.

Número: 4944

Sagitario

Es el momento de hacer borrón y cuenta nueva. Deje atrás las cosas del pasado y busque vivir el presente porque esa es su realidad. También es importante prestar mucha atención a los sueños, ya que estos pueden revelarle cosas que van a suceder.

Número: 4762

Capricornio

Se viene un momento de estabilidad laboral, ya sea por una nueva oportunidad laboral o bien para mantener su puesto actual. Esto también lo llevará a recibir una buena recompensa, incluso de una fuente inesperada.

Número: 2850

Acuario

Tenga la plena seguridad de que puede alcanzar todo lo que se proponga. No espere a luchar por sus sueños, sino trabaje para lograrlos. Por otra parte, la llegada de su era lo llevará a nuevos compromisos tanto a nivel profesional como personal.

Número: 6815

Piscis

Es importante planear bien las cosas que va a hacer y los cambios que busca llevar a cabo, pero no debe cargarse de tantos compromisos para que no pierda su energía. A veces ser bueno en exceso se vuelve algo malo porque pueden abusar de su confianza.

Número: 1566