¡Atentos! Este es el valor de los peajes en Santander para el 2026
Desde esta semana entraron en vigencia los nuevos valores en algunos peajes del departamento. Conozca aquí las nuevas tarifas.
Bucaramanga
Entraron en vigencia nuevos valores en los peajes de Colombia, como parte de la actualización tarifaria aplicada por las autoridades viales. En Santander, la secretaría de infraestructura dio a conocer las nuevas tarifas.
Estos son los peajes en la región santandereana que tendrán ajuste en sus tarifas, según la categoría del vehículo:
Los Curos, Curití y Oiba
- Categoría 1 automóviles, camperos y camionetas: $12.700
- Categoría 2 buses, busetas y camiones de dos ejes: $13.600
- Categoría 3 camiones de tres o más ejes: $35.200
Lebrija:
- Categoría 1 automóviles, camperos y camionetas: $11.500
- Categoría 2 buses, busetas y camiones de dos ejes: $13.000
- Categoría 3 camiones de tres o más ejes: $31.100
La Punta (Los Santos):
- Categoría 1 automóviles, camperos y camionetas: $18.000
- Categoría 2 buses, busetas y camiones de dos ejes: $18.600
- Categoría 3 camiones de tres o más ejes: $39.700
- Categoría 4 tractocamiones de cuatro y cinco ejes: $70.000
Las autoridades recomiendan a los conductores tener en cuenta estos nuevos valores al momento de planear sus desplazamientos por las principales vías del departamento.