¡Atentos! Este es el valor de los peajes en Santander para el 2026

Bucaramanga

Entraron en vigencia nuevos valores en los peajes de Colombia, como parte de la actualización tarifaria aplicada por las autoridades viales. En Santander, la secretaría de infraestructura dio a conocer las nuevas tarifas.

Estos son los peajes en la región santandereana que tendrán ajuste en sus tarifas, según la categoría del vehículo:

Los Curos, Curití y Oiba

Categoría 1 automóviles, camperos y camionetas: $12.700

$12.700 Categoría 2 buses, busetas y camiones de dos ejes: $13.600

$13.600 Categoría 3 camiones de tres o más ejes: $35.200

Lebrija:

Categoría 1 automóviles, camperos y camionetas: $11.500

$11.500 Categoría 2 buses, busetas y camiones de dos ejes: $13.000

$13.000 Categoría 3 camiones de tres o más ejes: $31.100

La Punta (Los Santos):

Categoría 1 automóviles, camperos y camionetas: $18.000

$18.000 Categoría 2 buses, busetas y camiones de dos ejes: $18.600

$18.600 Categoría 3 camiones de tres o más ejes: $39.700

$39.700 Categoría 4 tractocamiones de cuatro y cinco ejes: $70.000

Las autoridades recomiendan a los conductores tener en cuenta estos nuevos valores al momento de planear sus desplazamientos por las principales vías del departamento.