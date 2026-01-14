Inicia cobro del peaje San Luis de Gaceno pese al rechazo comunitario

A partir de la medianoche del viernes 16 de enero comenzará a cobrarse la tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, ubicado sobre la transversal del Sisga, pese al rechazo de las comunidades de Santa María, San Luis de Gaceno y Sabana Larga. Así lo confirmó la Agencia Nacional de Infraestructura tras una reunión informativa en la que no se logró un acuerdo con los habitantes.

El alcalde de Santa María, Rubén González, explicó que la ANI propuso una tarifa de 2.000 pesos para automóviles y camionetas, mientras que para los vehículos pesados de la región se aceptó un descuento del 50%. Sin embargo, la comunidad insiste en que no se debe habilitar el peaje hasta que se intervengan los puntos críticos de la vía.

Ante esta decisión, algunos sectores de la comunidad han anunciado posibles manifestaciones y plantones. Aunque desde la administración municipal se hizo un llamado al diálogo y se rechazaron las vías de hecho, no se descarta que se presenten protestas el mismo día de la reapertura del peaje.