Desarticulan red dedicada a la venta ilegal de motocicletas en el Quindío

Captura de 4 personas e incautación de 6 motocicletas en la ciudad de Armenia - Foto: Policía del Quindío

Armenia

En desarrollo de la estrategia institucional “Seguridad, Dignidad y Democracia”, la Policía del Quindío, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en coordinación con la Fiscalía 8 local URI, reportó la captura de 4 personas y la incautación de 6 motocicletas durante un operativo adelantado en la ciudad de Armenia.

La acción policial se llevó a cabo mediante una diligencia de allanamiento en el barrio Bosques de La Cecilia, donde fueron capturados 4 hombres y se logró la incautación de 6 motocicletas de alto cilindraje, 3 placas, 3 licencias de tránsito presuntamente falsas y 5 teléfonos celulares.

De acuerdo con las autoridades, la estructura delincuencial era liderada por un hombre conocido con el alias de “Pipiciego”, de 32 años, y estaba integrada además por sujetos identificados como “El Caleño”, “Juan López” y “El Flaco”, cuyas edades oscilan entre los 24 y 32 años. Estas personas registraban antecedentes judiciales por delitos como falsedad marcaria, uso de documento falso, hurto calificado, receptación, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

Según la investigación, el grupo delinquía principalmente en los departamentos del Quindío y Valle del Cauca. Las motocicletas hurtadas eran trasladadas a viviendas ubicadas en sectores subnormales, donde se alteraban los sistemas de identificación para darles apariencia de legalidad y posteriormente comercializarlas.

Entre los vehículos incautados, 3 presentan reportes de hurto, uno de ellos ocurrido en diciembre de 2025 en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Las otras dos motocicletas se encuentran en proceso de identificación, debido a que los números de chasis y motor habían sido borrados.

Durante el procedimiento también fueron halladas herramientas, sustancias químicas y formatos similares a los utilizados oficialmente para trámites de traspaso ante la Secretaría de Tránsito, elementos que presuntamente eran empleados para la falsificación de documentos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que les imputó los delitos de falsedad marcaria, receptación y falsedad material en documento público. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.