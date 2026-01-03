Andrés Julián Rendón pide transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Medellín, Antioquia

El mandatario regional calificó este momento como un punto de inflexión histórico para Venezuela, tras más de una década de autoritarismo, persecución política y deterioro institucional.

“Viva el bravo pueblo de Venezuela”

A través de su cuenta en la red social X, Andrés Julián Rendón aseguró que Hugo Chávez y Nicolás Maduro hundieron a Venezuela en la pobreza y la miseria, desmantelaron las instituciones del Estado, persiguieron y encarcelaron a la oposición política, usurparon funciones de otros poderes públicos y destruyeron la economía.

En su pronunciamiento, el gobernador afirmó que el régimen venezolano anuló los contrapesos democráticos y consolidó un modelo de poder que derivó en una profunda crisis política, social y humanitaria, con impacto regional.

Advertencia regional tras la captura de Maduro

Rendón sostuvo que la captura de Nicolás Maduro deja un mensaje claro para la región. Señaló que replicar el libreto de una narcodictadura tiene consecuencias y advirtió que la alianza con estructuras criminales y el narcotráfico termina pasando factura.

El gobernador hizo énfasis en que, aunque la captura del exmandatario representa un hecho de alto impacto, figuras secundarias del régimen continúan ejerciendo control institucional, por lo que el proceso de transición aún enfrenta grandes desafíos.

El rol de la oposición y del movimiento cívico venezolano

En su mensaje, Andrés Julián Rendón destacó que en 2024 los venezolanos votaron masivamente, pese a las restricciones impuestas por el régimen. Afirmó que gracias al liderazgo de María Corina Machado y su equipo, la comunidad internacional conoció las actas que evidenciaron la derrota del régimen y el fraude electoral.

Según el mandatario antioqueño, ese hecho dio origen a un movimiento cívico, libre y democrático, que hoy sostiene la exigencia de una transición política legítima en Venezuela.

Respaldo desde Antioquia a una salida democrática

Finalmente, el gobernador de Antioquia manifestó que desde el departamento se respalda una transición democrática, en paz y en libertad, que respete la voluntad soberana del pueblo venezolano y permita la reconstrucción institucional del país.

El pronunciamiento se suma a las reacciones de líderes regionales tras la captura de Nicolás Maduro, en un contexto que redefine el escenario político venezolano y marca un nuevo capítulo para millones de ciudadanos dentro y fuera del país.