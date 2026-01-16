Colombia asume la presidencia del comité de la Unesco para liderar restitución de bienes culturales

Cada vez más, Colombia se convierte en un actor clave en materia de decisiones internacionales y en cargos que le permiten incidir en determinaciones a nivel mundial.

La más reciente designación del país, es en la presidencia del Comité Intergubernamental de la Unesco, en la que fue nombrada para trabajar por el retorno de los bienes culturales a sus países de origen, que fueron expropiados de forma ilícita.

El trabajo de Colombia también consistirá en la restitución de todos los bienes culturales.

¿Cómo fue la elección de Colombia?

A través de una votación, Colombia fue elegida durante la Primera Sesión Extraordinaria del ICPRCP, para que actúe como un protagonista en las decisiones internacionales sobre la protección del patrimonio cultural, así como en la construcción de consensos frente a los desafíos que plantea la apropiación ilícita de bienes culturales.

De esta manera, Colombia hace parte de un comité cuya tarea principal consiste en facilitar las negociaciones bilaterales para la restitución o el regreso de los bienes culturales a sus correspondientes países de origen.