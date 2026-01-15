Política

Benedetti por gobernadores que incumplirían decreto de emergencia: “es usurpación y prevaricato”

El ministro del Interior, Armando Benedetti aseguró que los gobernadores que quieren incumplir el decreto de emergencia económica, podrían incurrir en prevaricato.

Armando Benedetti. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República

Ante la posibilidad que estarían contemplando los gobernadores del país para la no aplicabilidad del decreto de emergencia económica y social expedida por el gobierno de gustavo petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti dijo que están dando un mal ejemplo al estar invitando a no cumplir la ley.

También, señaló que están usurpando las funciones de la Corte Constitucional que es la que tiene la determinación sobre la aceptación de este decreto en el país.

Por otro lado, aseguró qu podrían incurrir en prevaricato y que además, deberán responder entonces con recursos propios, lo que el Gobierno pretende recaudar con este decreto.

