Cali abre el 2026 con una intensa agenda de eventos deportivos locales e internacionales

La actividad deportiva marcará el inicio del 2026 en Cali, que desde enero vuelve a moverse al ritmo de la competencia, la recreación y los grandes eventos. El calendario arranca el domingo 18 de enero con una nueva jornada de ciclovía, una cita tradicional para miles de caleños que cada fin de semana convierten las calles en escenarios de actividad física.

Es importante añadir que ya se reactivó el uso de la pista atlética del estadio Olímpico Pascual Guerrero, que vuelve a recibir a deportistas recreativos y atletas que utilizan este escenario como punto habitual de entrenamiento.

Un calendario con eventos de alto impacto

Más allá de la actividad comunitaria, el 2026 estará marcado por una serie de eventos deportivos de alcance nacional e internacional, que ubican nuevamente a Cali en el radar del deporte competitivo. Entre los más destacados se encuentran la segunda edición de la Maratón de Cali, uno de los eventos de fondo con mayor crecimiento en el país, y el Campeonato Mundial Sub-17 de Levantamiento de Pesas, que se disputará en junio y reunirá delegaciones de más de cien países.

A la agenda se suma un evento internacional de natación programado para abril, así como la llegada del Giro de Rigo en noviembre, competencia que mezcla ciclismo recreativo y de alto rendimiento. En el ámbito del fútbol, Cali será una de las sedes de las eliminatorias del fútbol femenino rumbo al Mundial de Brasil 2027, un hecho que refuerza su historial como escenario de grandes torneos.

El deporte también recorre la ciudad

Durante el primer semestre del año, el calendario incluirá siete carreras recreativas gratuitas, que atravesarán diferentes zonas de la ciudad y mantendrán el protagonismo del atletismo popular, uno de los formatos con mayor participación ciudadana en los últimos años.

En paralelo, el movimiento deportivo se verá acompañado por la apertura y adecuación de nuevos escenarios, entre ellos un complejo público de pádel y un estadio especializado para BMX, pensado para competencias nacionales e internacionales.

Con este panorama, Cali inicia el 2026 con un calendario cargado de competencias, eventos y actividades que confirman al deporte como uno de los principales dinamizadores de la vida urbana durante el año.