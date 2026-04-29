Toros del Valle superó a Motilones en Cali y continúa como lider de la Liga

Toros del Valle volvió a mostrar su poderío en la Liga de Baloncesto Profesional tras imponerse con contundencia 98-74 sobre Motilones del Norte en el coliseo Evangelista Mora. El equipo caleño dominó el compromiso de principio a fin, ganando todos los cuartos y confirmando su gran momento en la temporada.

Desde el arranque, el conjunto dirigido por Bernardo Fitz marcó diferencias. Con intensidad en defensa y claridad en ataque, jugadores como James Montgomery, Hayner Montaño y Leonardo Salazar lideraron la ofensiva en los primeros minutos, permitiendo tomar una ventaja temprana que se reflejó en el 25-14 del primer cuarto.

Aunque el equipo visitante intentó reaccionar en el segundo periodo, Toros mantuvo el control del juego. Allí comenzó a destacarse Emanuel Payton, quien fue clave con su efectividad ofensiva, mientras que Shaquawn Singleton aportó equilibrio en ambos lados de la cancha. Al descanso, el marcador favorecía a los locales 44-30.

El tercer cuarto fue más equilibrado, con Motilones intentando acortar distancias, pero sin lograr inquietar realmente al líder del torneo. Cada intento de reacción fue respondido por Toros, que sostuvo la ventaja y mantuvo el control del partido

En el cierre, el equipo vallecaucano sentenció el compromiso con una ofensiva contundente. Payton volvió a aparecer con una ráfaga de triples que terminó de liquidar el juego y asegurar la victoria 98-74 ante su público.

El base fue la gran figura de la noche con 30 puntos, tres rebotes y dos asistencias, además de seis triples convertidos, liderando una presentación ofensiva que marcó la diferencia.

Pese al resultado, el técnico Bernardo Fitz fue autocrítico con el rendimiento del equipo y destacó aspectos por mejorar.

“El baloncesto es así, no todos los juegos son iguales. Lo que me gusta de este equipo es que en la adversidad nos unimos, pero hay cosas por ajustar. Tenemos una cultura, un sistema de juego y los jugadores se adaptan a eso, pero el trabajo debe mantenerse”, señaló.

Por su parte, desde Motilones, el jugador Soren De Luque apuntó a las fallas del equipo visitante.

“La palabra sería indisciplina táctica. Puedes tener talento, pero si no hay disciplina es muy difícil competir y ganar”, afirmó.

Con este resultado, Toros del Valle continúa consolidándose como el equipo más fuerte del campeonato, respaldado por su trabajo colectivo, profundidad de plantilla y una identidad de juego cada vez más clara.