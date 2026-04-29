Asesinado trabajador de ingenio en Corinto, Cauca: Asocaña pide investigaciones rápidas
La impunidad solo agrava la escalada de violencia que se viene presentando en el suroccidente del país, advirtió el sector agroindustrial de la Caña.
Un trabajador asesinado, otro herido y dos retenidos, que posteriormente fueron liberados, dejó el ataque de hombres armados contra una patrulla de una compañía de seguridad de un ingenio azucarero, en zona rural de Corinto, norte del departamento del Cauca.
El sector agroindustrial de la Caña, exigió a las autoridades resultados inmediatos: investigaciones rápidas, identificación y captura de los responsables del asesinato de este trabajador.
Hombres armados interceptaron y dispararon contra el vehículo cuando se movilizaba por zona rural de Corinto, para posteriormente incinerarlo.
Juan Carlos Díaz
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...